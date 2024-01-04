В Латвии депортация грозит 1167 гражданам РФ

По данным информационного агентства LETA, 1167 граждан России могут быть высланы из Латвии за нарушение требований поправок к закону об иммиграции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что депортации могут быть подвергнуты 1213 граждан, но 46 из них уже выехали из Латвии.

Председатель Латвийского совета по делам гражданства и миграции Майра Розе призналась, что процедура депортации будет сложной. Если россияне не уедут из Латвии в течение 30 дней после получения приказа о депортации, начнется принудительная высылка.

В августе 2022 года власти Латвии приняли решение продлевать временный вид на жительство гражданам РФ только в особых случаях, а временное прибывание лишь при сдаче экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовит места для проживания своих граждан и обеспечит их трудоустройство.