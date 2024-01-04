Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что Киев не располагает альтернативным планом (планом «Б») в случае дефицита военной помощи со стороны Запада. Он отметил, что Киев рассчитывает на свой основной план. Об этом пишет РИА Новости.

Это был ответ на заданный вопрос о том, что предпримет Киев, если помощи от США и Европы будет недостаточно.

При этом в западных СМИ отмечается, что западная поддержка конфликта на Украине и режима президента Владимира Зеленского сходит на нет. В частности, палата представителей Конгресса США отвергла просьбу Белого дома о предоставлении Киеву помощи в размере 60 миллиардов долларов. Однако Москва считает, что западная военная помощь Украине не приносит никакой пользы и только усугубляет конфликт.