В Украине 8 мая установлен днем памяти

Парламент Украины поддержал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которому 8 мая страна будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что такую информацию озвучил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он заявил, что 8 мая официально в Украине теперь будет считаться праздничным днем. Свои голоса в поддержку законопроекта отдали 317 человек.

Лукашенко: Володя, ты подумай! Война идёт на твоей земле! Народ с тебя спросит!

Ранее президент Украины Зеленский объявил 9 мая в стране Днем Европы вместо Дня Победы. В опубликованном указе говорится, что страна будет отмечать этот праздник ежегодно вместе с государствами ЕС.

