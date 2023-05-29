Прямой эфир

В Украине 8 мая установлен днем памяти

29 мая 2023 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парламент Украины поддержал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которому 8 мая страна будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом пишет РИА Новости. 

Сообщается, что такую информацию озвучил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он заявил, что 8 мая официально в Украине теперь будет считаться праздничным днем. Свои голоса в поддержку законопроекта отдали 317 человек. 

Лукашенко: Володя, ты подумай! Война идёт на твоей земле! Народ с тебя спросит!

Ранее президент Украины Зеленский объявил 9 мая в стране Днем Европы вместо Дня Победы. В опубликованном указе говорится, что страна будет отмечать этот праздник ежегодно вместе с государствами ЕС. 
 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Ярослав Железняк

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров заявил, что ВС РФ ответят на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16
29 мая 2023 12:56

Лавров заявил, что ВС РФ ответят на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16

Минобороны РФ: ВС России ударили высокоточным оружием по украинским аэродромам
29 мая 2023 12:09

Минобороны РФ: ВС России ударили высокоточным оружием по украинским аэродромам

Захарова предложила сенатору Грэму публично объясниться
29 мая 2023 11:33

Захарова предложила сенатору Грэму публично объясниться