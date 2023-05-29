Лавров заявил, что ВС РФ ответят на планы Запада обучать пилотов ВСУ на F-16

У Российской Федерации есть возможность дать ответ на планы западных стран обучать летчиков ВСУ пилотированию F-16. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Наши ВС могут на это оперативно среагировать, сказал Лавров. Глава российского МИД обозначил, что некоторые европейские государства такие, как Дания и Нидерланды стремятся в этом вопросе занять места в первых рядах, чтобы угодить Америке. Эти страны равняются на линию США.

Западные чиновники скорее позволят украинцам умирать, нежели прекратят войну!

Ранее на саммите «Большой семерки» в Хиросиме американский лидер Джо Байден озвучил планы по обучению украинских летчиков управлять истребителями F-16. Штаты и союзники в ближайшее время определяться, кто поставит боевые воздушные судна Украине, а также решат, сколько единиц самолетов будет передано.

В Кремле передачу самолетов Украине называют шагом к эскалации конфликта, отмечая, что западные государства в полной мере не понимают, чем это может завершиться.