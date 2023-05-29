Захарова предложила сенатору Грэму публично объясниться

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму разъяснить слова об удачной трате средств Вашингтоном, пишет РИА Новости.

Ранее в сети Интернет появился ролик, где американский политик на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским говорит о том, что русские умирают и США никогда еще так удачно не вкладывали средства. Сенатор и президент Украины обсуждали помощь Киеву. Днем позже в зарубежных СМИ появилась информация, что слова сенатора – это монтаж. Якобы высказывание о смерти русских не имело отношения к заявлению об удачных инвестициях, а в Киеве видео просто смонтировали.

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Комментируя произошедшее Захарова отметила, что со стороны заграничных средств массовой информации не было ни намека на осуждение киевского режима, который якобы куски видео склеил. Если сам Грэм, который непосредственно участвовал при разговоре уверен, что его слова были вырваны из контекста, пусть об этом публично заявит, предложила представитель МИД РФ. Захарова добавила, что для опровержения достаточно иметь всего лишь телефон со встроенной камерой, чтобы записать короткий ролик. Только так мы узнаем правду, подытожила она.

В понедельник, 29 мая, МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма по уголовной статье.