Минобороны РФ: ВС России ударили высокоточным оружием по украинским аэродромам

Российские военные нанесли ракетный удар по объектам ВСУ, расположенным на украинских аэродромах. Об этом информирует оборонное ведомство Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Авиаудар был нанесен в ночь на понедельник, 29 мая. В Минобороны РФ сообщают, что цели были достигнуты, объекты ликвидированы. Уточняется, что российские военные ударили по украинским командным пунктам, радиолокационным постам. Поражена была авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

В ведомстве отметили, что во время авиаудара использовалось высокоточное оружие большой дальности. Сообщается также, что за минувшие сутки Украина понесла наибольшие потери на Донецком направлении. Под российский удар попало Купянское, Краснолиманское, Южнодонецкое, Запорожское и Херсонское направления. В Минобороны РФ проинформировали, что силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, тринадцать реактивных снарядов залпового огня HIMARS, сбили четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.