Фермеры на севере Польши терпят большие убытки – многие угодья затоплены из-за халатности властей

Польские Жулавы тонут из-за халатности властей. Тот момент, когда погода обнажила проблемы в водохозяйственной системе региона. Затопленные поля, уничтоженный урожай и миллионные убытки – такова печальная реальность северных угодий Польши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие фермеры отмечают: причиной затопления стали не проливные дожди, а забитые дренажные канавы, которые не осушаются и не очищаются от ила. В результате их засорения вода не успевает уходить с полей, что провоцирует прорывы береговых валов. В некоторых местах реки и каналы запущены настолько, что напоминают пастбища.

Не знаю, смогу ли я вообще выйти в поле в августе. Пшеница теряет качество, часть ее непригодна к уборке. Потери могут достичь 300 тысяч злотых. 35 гектаров пшеницы оказались затоплены. Картофель, морковь, лук – все гниет. Комбайны вязнут, техника ломается, и уборка урожая – это борьба за каждый сухой день.

Пока фермеры подсчитывают убытки, чиновники ищут виновных. Власти региона оправдываются, мол, государство денег не дает на техническое обслуживание водотоков. А с другой стороны давят «зеленые», запрещая чистить реки из-за того, что это может навредить фауне. Отметим, что с угрозой сельскому хозяйству в 2025 году столкнулась Латвия. Там уже объявлен режим ЧС в отрасли. Недалеко от этого, по всей видимости, и Польша.