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В Турции вооружённый мужчина открыл огонь в больнице. Есть раненые

26 июля 2023 10:56
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Новости Турции. ЧП произошло в одной из турецких больниц. Неизвестный мужчина открыл огонь по персоналу и пациентам в отделении неотложенной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции вооружённый мужчина открыл огонь в больнице. Есть раненые-1

Пять человек получили ранения. Среди них медработник и стражи правопорядка. Один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в турецкой Ризе. Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Полиция устанавливает мотивы нападавшего. В связи с происшествием больницу пришлось закрыть. Пострадавших перевезли в другие медицинские учреждения.

# Стрельба # Новости Турции # Фотофакт

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