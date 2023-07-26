В Турции вооружённый мужчина открыл огонь в больнице. Есть раненые

Новости Турции. ЧП произошло в одной из турецких больниц. Неизвестный мужчина открыл огонь по персоналу и пациентам в отделении неотложенной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек получили ранения. Среди них медработник и стражи правопорядка. Один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в турецкой Ризе. Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Полиция устанавливает мотивы нападавшего. В связи с происшествием больницу пришлось закрыть. Пострадавших перевезли в другие медицинские учреждения.