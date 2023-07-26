Новости Украины. В Украине отказываются от собственной истории. В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Вместо советского символа на щите будет изображен украинский трезубец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине отказываются от собственной истории. В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Вместо советского символа на щите будет изображен украинский трезубец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешение на демонтаж выдала Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. По данным СМИ, работы обойдутся властям примерно в 28 миллионов гривен. Это порядка 16,5 миллиона долларов. Представить обновленный монумент планируют 24 августа.