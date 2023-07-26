Во Львове пропала гумпомощь для ВСУ на миллион долларов

Гуманитарная помощь, оцениваемая в 1 млн долларов США, предназначавшаяся украинским военным, пропала после пересечения польско-украинской границы, пишет РИА Новости.

Выходцы из Украины, проживающие в Соединенных Штатах Америки, после начала специальной военной операции организовали процесс оказания гуманитарной помощи ВСУ. Так, с начала 2022 года гуманитарной организацией United Ukrainian American Relief Committee (ЗУАДК) было отправлено не менее чем 30 контейнеров с помощью для ВСУ. Контейнеры с гуманитарной помощью доставляются морским путем.

Осенью прошло года с ЗУАДК связалась некая Тащук Лилия, проживающая в США и имеющая украинское происхождение. Тащук предложила ЗУАДК сотрудничество с областной военной администрацией Львова, которая взяла бы расходы по перемещению контейнеров с помощью в Украину. В октябре 2022 года контейнер был отправлен в «Центр волонтерства и защиты». Гуманитарная помощь содержала обмундирование к зимнему сезону, противогазы, спальные мешки, а также индивидуальные медицинские наборы-аптечки С.

Однако после прохождения груза польско-украинской границы, гуманитарная помощь в обход ЦВЗ отправилась во Львовскую военную администрацию. В администрации получение груза подтвердили, но заявили, что гуманитарная помощь не содержала аптечки IFAK, стоимость которых составляет 1 млн долларов США.