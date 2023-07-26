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The Amercian Conservative: у Зеленского нет военного потенциала для захвата Крыма

26 июля 2023 10:41
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Вооруженные силы Украины не располагают достаточными военными мощностями для наступления на Крым, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в The Amercian Conservative.

Белый дом должен обнародовать концепцию действий в отношении украинского конфликта. А пока не будет этого сделано Конгрессом Соединенных Штатов Америки, должно быть приостановлено оказание финансовой помощи для Украины, говорит член Палаты представителей США Уоррен Эрл Дэвидсон в статье.

По мнению политика, чтобы в какой-то момент американцы не очнулись среди многочисленных нескончаемых войн, необходимо, чтобы именно Конгресс потребовал у Белого дома дать объяснения гражданам США относительно окончательных целей Штатов в делах Киева.

# Международная политика

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