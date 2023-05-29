В Турции сторонники Эрдогана отмечают его победу на выборах

Новости Турции. О победе на выборах президента объявил действующий глава Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После оглашения результатов электоральной кампании Реджеп Тайип Эрдоган обратился к согражданам, выразив благодарность за доверие управлять страной в предстоящую пятилетку.

Политик одержал победу лишь после второго тура выборов. Конкуренцию ему составлял лидер от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре выборов ни один из претендентов на пост руководителя страны не получил необходимое для победы количество голосов. Сторонники Эрдогана начали шумные гулянья и автопробеги.