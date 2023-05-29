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В Турции сторонники Эрдогана отмечают его победу на выборах

29 мая 2023 06:34
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Новости Турции. О победе на выборах президента объявил действующий глава Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После оглашения результатов электоральной кампании Реджеп Тайип Эрдоган обратился к согражданам, выразив благодарность за доверие управлять страной в предстоящую пятилетку.  

В Турции сторонники Эрдогана отмечают его победу на выборах-1

Политик одержал победу лишь после второго тура выборов. Конкуренцию ему составлял лидер от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре выборов ни один из претендентов на пост руководителя страны не получил необходимое для победы количество голосов. Сторонники Эрдогана начали шумные гулянья и автопробеги.  

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Новости Турции # Фотофакт

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