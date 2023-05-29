ВС РФ полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar

Российская Федерация лишила ВСУ стратегического ударного средства, уничтожив все украинские дроны Bayraktar TB2. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Эти беспилотники показательно работают в условиях, когда у противника нет сильной системы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, пишет аналитик издания Сэмюэль Бендетт. Россия применила свои возможности и уничтожила флот Bayraktar.

С февраля прошлого года Украина получила в качестве военной помощи пятьдесят дронов TB2. К концу 2022 года беспилотники практически исчезли с поля боя. В публикации отмечается, что РФ легко справляется с БПЛА. По данным экспертов, российская сторона ликвидирует в месяц до 10 тысяч подобных беспилотных летательных аппаратов, которыми снабжает Украину Запад.