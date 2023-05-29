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ВС РФ полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar

29 мая 2023 06:33
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Российская Федерация лишила ВСУ стратегического ударного средства, уничтожив все украинские дроны Bayraktar TB2. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Business Insider. 

Эти беспилотники показательно работают в условиях, когда у противника нет сильной системы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, пишет аналитик издания Сэмюэль Бендетт. Россия применила свои возможности и уничтожила флот Bayraktar. 

С февраля прошлого года Украина получила в качестве военной помощи пятьдесят дронов TB2. К концу 2022 года беспилотники практически исчезли с поля боя. В публикации отмечается, что РФ легко справляется с БПЛА. По данным экспертов, российская сторона ликвидирует в месяц до 10 тысяч подобных беспилотных летательных аппаратов, которыми снабжает Украину Запад. 

# Оружие и боеприпасы

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