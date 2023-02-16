Прямой эфир

Сотни ливанцев устроили погромы в банках Бейрута

16 февраля 2023 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливана. В Ливане начались массовые нападения на банки. В Бейруте сотни демонстрантов устроили погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни ливанцев устроили погромы в банках Бейрута-1

Они врывались в здания, грабили хранилища, крушили и поджигали мебель. Поводом для беспорядков стало решение властей ввести ограничение на снятие наличных денег. В знак протеста митингующие перекрыли несколько улиц. Для наведения порядка власти привлекли милицейский спецназ.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч
16 февраля 2023 12:17

Число жертв землетрясения в Турции превысило 36 тысяч

Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
16 февраля 2023 11:33

Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Польская погранслужба сообщила о массовых задержаниях таможенников в «Бобровниках»
16 февраля 2023 10:07

Польская погранслужба сообщила о массовых задержаниях таможенников в «Бобровниках»