Сотни ливанцев устроили погромы в банках Бейрута

Новости Ливана. В Ливане начались массовые нападения на банки. В Бейруте сотни демонстрантов устроили погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они врывались в здания, грабили хранилища, крушили и поджигали мебель. Поводом для беспорядков стало решение властей ввести ограничение на снятие наличных денег. В знак протеста митингующие перекрыли несколько улиц. Для наведения порядка власти привлекли милицейский спецназ.