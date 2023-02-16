Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли утвердить десятый санкционный пакет в отношении Российской Федерации.

Сообщается, что причиной разногласий стал синтетический каучук российских производителей. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Politico. Запрет на импорт этого сырья не захотели рассматривать Италия и Германия, а также некоторые другие государства, которые закупают синтетический каучук у России в существенных объемах. Польша дала свое согласие на внесение этого пункта в санкционный пакет.

​Информация о том, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций на сумму 11 млн против Российской Федерации, в СМИ появилась 15 февраля. Его планируется утвердить до конца месяца.