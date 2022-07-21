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В Турции растёт число обанкротившихся предприятий – не выдержали роста цен

21 июля 2022 08:21
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Новости Турции. В Турции растет число обанкротившихся компаний. Как сообщили в Союзе торговых палат и товарных бирж страны, в республике закрылось около 7,5 тысячи производств и фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции растёт число обанкротившихся предприятий – не выдержали роста цен-1

Многие малые и средние предприятия не выдержали роста цен, так как высокие расходы и снижение потребительской способности оставили бизнес без прибыли. В Стамбуле число автомастерских сократилось на 20 %, потому что детали и запчасти в основном поставлялись из-за рубежа, а сейчас многие поставки прекратились. И, как считают экономисты, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.  

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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