Не выше 19 градусов. В ЕС хотят изменить правила отопления помещений

Председатель Европейской комиссии призвала страны ЕС сократить потребление газа на 15 %. Иначе приближающаяся зима может стать катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик представила план по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Согласно ему, странам ЕС рекомендовано увеличить производство энергии на атомных станциях, а также активно использовать биогаз. Кроме того, предлагается ввести новую норму отопления в помещениях – не выше +19 °C. Ограничения начнут действовать с августа.