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Не выше 19 градусов. В ЕС хотят изменить правила отопления помещений

21 июля 2022 08:04
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Председатель Европейской комиссии призвала страны ЕС сократить потребление газа на 15 %. Иначе приближающаяся зима может стать катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не выше 19 градусов. В ЕС хотят изменить правила отопления помещений-1

Политик представила план по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Согласно ему, странам ЕС рекомендовано увеличить производство энергии на атомных станциях, а также активно использовать биогаз. Кроме того, предлагается ввести новую норму отопления в помещениях – не выше +19 °C. Ограничения начнут действовать с августа.  

# Кризис в ЕС # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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