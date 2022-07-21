В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне. По итогам июня она достигла 22 %. Следом за ней идут Литва и Латвия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, такие показатели стали следствием роста цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, причем основные из них подорожали на все 100 %. Понятное дело, ситуация вызывает недовольство у людей, поскольку им приходится экономить на самом элементарном.

Сейчас очень сложно. Цены на продукты питания сильно растут. Это заставляет меня в основном покупать продукты, которые были произведены в другом месте. У меня больше нет денег, чтобы покупать эстонские продукты, потому что они очень дорогие в магазине. Думаю, на данный момент многим здесь очень трудно, особенно тем, у кого есть фиксированный доход.

Я уже не езжу на машине так много, как раньше, потому что купила себе велосипед. Так я пытаюсь найти способы компенсировать большие расходы.

Больше всего завышены цены на картофель, например, на 127 %. Также на масло, яйца, мясо, сыр, молоко – на все основные продукты, которые люди покупают.