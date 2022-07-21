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В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться

21 июля 2022 07:10
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В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне. По итогам июня она достигла 22 %. Следом за ней идут Литва и Латвия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться-1

По данным экспертов, такие показатели стали следствием роста цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, причем основные из них подорожали на все 100 %. Понятное дело, ситуация вызывает недовольство у людей, поскольку им приходится экономить на самом элементарном.

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться-4

Сейчас очень сложно. Цены на продукты питания сильно растут. Это заставляет меня в основном покупать продукты, которые были произведены в другом месте. У меня больше нет денег, чтобы покупать эстонские продукты, потому что они очень дорогие в магазине. Думаю, на данный момент многим здесь очень трудно, особенно тем, у кого есть фиксированный доход.

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться-7

Я уже не езжу на машине так много, как раньше, потому что купила себе велосипед. Так я пытаюсь найти способы компенсировать большие расходы.

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться-10

Больше всего завышены цены на картофель, например, на 127 %. Также на масло, яйца, мясо, сыр, молоко – на все основные продукты, которые люди покупают.

В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию. Остальной Прибалтике приготовиться-13

Не в восторге от положения дел и в Австрии. С таким высоким уровнем цен страна столкнулась впервые за многие годы. В месяц инфляция добавляет по проценту, и снижение темпов пока не наблюдается.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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