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Кризис добрался до кухни. Французам рекомендуют готовить с закрытой крышкой

21 июля 2022 07:53
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Новости Франции. Франция начинает экономить электричество. Такое решение приняли местные власти в преддверии приближающейся зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис добрался до кухни. Французам рекомендуют готовить с закрытой крышкой-1

Уже сейчас супермаркеты обязаны снизить уровень освещенности торговых залов в течение рабочего дня. А после закрытия магазинов сразу гасить свет. Подобные правила касаются и офисных зданий. Во многих свет выключается автоматически после 22:00. Экономить призвали и обычных граждан. Для них советы проще.

Лайфхак по приготовлению еды – людям рекомендуют делать это с закрытой крышкой. Кроме того, французов просят реже включать кондиционер и отопление. Вот только все эти меры вряд ли помогут. Промышленная отрасль Франции может не пережить энергетический кризис. На этом фоне власти страны обсуждают более радикальные пути решения проблемы, вплоть до возможного переноса производств за пределы Франции.  

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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