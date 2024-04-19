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Военнослужащие США участвуют в учениях в Литве

19 апреля 2024 07:39
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На евразийском континенте США мир не нужен. Штаты продолжают создавать очаги напряженности, демонстрируя свою военную силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие США участвуют в учениях в Литве-1

Около 600 американских солдат примут участие в маневрах «Удар меча», которые стартуют в Литве. Тренировки пройдут под командованием Вооруженных сил США. Совместно с литовскими солдатами военнослужащие из Штатов проведут учения по боевой стрельбе. Однако основная задача маневров – продемонстрировать возможность быстрой переброски подразделений сухопутных войск в другой регион. Поэтому в ходе тренировок из Польши в Прибалтийскую республику перевезут 120 единиц техники.

Это первый этап учений, который продлится до середины следующей недели. А очередные маневры с участием бойцов НАТО запланированы в Литве на май. Альянс продолжает усиливать военную активность в непосредственной близости от наших границ. Напомним, что в это время в соседней Латвии проходят совместные учения с ВВС Германии. Солдаты отрабатывают навыки патрулирования воздушного пространства.

# Международная политика # Новости Литвы

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