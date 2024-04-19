Самые масштабные в мире парламентские выборы начались в Индии

Самые масштабные в мире парламентские выборы стартовали в Индии. В голосовании, которое будет проходить в семь этапов, примут участие почти 968 миллионов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы продолжатся до начала лета, а подсчет голосов завершат 4 июня. Голосование пройдет во всех штатах и союзных территориях Индии, где развернуты более миллиона избирательных участков. Срок полномочий нынешнего состава одной из палат парламента истекает 16 июня. Важной особенностью этой кампании является то, что Нарендра Моди стремится стать премьер-министром Индии третий срок подряд.