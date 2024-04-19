Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН

США заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН о полноправном членстве Палестины в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН о полноправном членстве Палестины в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта документа. Вашингтон воспользовался своим правом вето. Воздержались Великобритания и Швейцария. А вот 12 стран-участниц выразили согласие с присоединением Палестины к Организации Объединенных Наций. Немногие остались довольны результатами голосования в Совбезе. О разочаровании заявили в Китае. В России и вовсе раскритиковали действия Вашингтона.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя.
Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя ООН. Это значит, что представители страны при организации могут посещать большинство заседаний, но не имеют при этом права голоса. Вступление в организацию дало бы надежду палестинцам на достойную жизнь. Но Вашингтон приложил усилия, чтобы сделать это невозможным.