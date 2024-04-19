Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН

США заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН о полноправном членстве Палестины в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта документа. Вашингтон воспользовался своим правом вето. Воздержались Великобритания и Швейцария. А вот 12 стран-участниц выразили согласие с присоединением Палестины к Организации Объединенных Наций. Немногие остались довольны результатами голосования в Совбезе. О разочаровании заявили в Китае. В России и вовсе раскритиковали действия Вашингтона.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя.