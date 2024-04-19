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Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН

19 апреля 2024 07:43
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США заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН о полноправном членстве Палестины в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН-1

Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта документа. Вашингтон воспользовался своим правом вето. Воздержались Великобритания и Швейцария. А вот 12 стран-участниц выразили согласие с присоединением Палестины к Организации Объединенных Наций. Немногие остались довольны результатами голосования в Совбезе. О разочаровании заявили в Китае. В России и вовсе раскритиковали действия Вашингтона.

Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН-4

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя.

Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН-7

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя ООН. Это значит, что представители страны при организации могут посещать большинство заседаний, но не имеют при этом права голоса. Вступление в организацию дало бы надежду палестинцам на достойную жизнь. Но Вашингтон приложил усилия, чтобы сделать это невозможным.

# ООН # Василий Небензя

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