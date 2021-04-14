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В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом

14 апреля 2021 08:45
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В мире растет число случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это, к сожалению, несмотря на то, что специалисты проводят массовую вакцинацию. ВОЗ призывает, помимо прививок, продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией: носить маски и мыть руки.

В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом-1

Непростая эпидобстановка наблюдается в Турции. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу зараженных. При этом 85 % случаев вызваны британским штаммом COVID-19. Тем временем власти Австрии продлили локдаун в Вене до 2 мая. Ситуация непростая: больницы Вены сильно загружены.

В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом-4

А вот Израиль смотрит на ситуацию с долей оптимизма: страна планирует с 23 мая разрешить въезд группам иностранных граждан. Все прибывающие в Израиль обязаны будут иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, а также документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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