В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом

В мире растет число случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это, к сожалению, несмотря на то, что специалисты проводят массовую вакцинацию. ВОЗ призывает, помимо прививок, продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией: носить маски и мыть руки.

Непростая эпидобстановка наблюдается в Турции. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу зараженных. При этом 85 % случаев вызваны британским штаммом COVID-19. Тем временем власти Австрии продлили локдаун в Вене до 2 мая. Ситуация непростая: больницы Вены сильно загружены.