В Испании полицейские натравили служебную собаку на мужчину без маски

Число зараженных COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, а количество летальных исходов – уже почти месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели увеличиваются, даже несмотря на массовую вакцинацию. В ВОЗ призывают помимо прививочной кампании продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией. В том числе носить маски и мыть руки.

Во многих странах действуют строгие карантинные меры. Правоохранители некоторых из них заботятся о здоровье граждан особенно «сильно». В польском Глогуве нарушителей карантина наказывают дубинками. На видео попал момент избиения молодой девушки. После нескольких ударов ее схватили за шею и повалили на асфальт.