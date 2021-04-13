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В Испании полицейские натравили служебную собаку на мужчину без маски

13 апреля 2021 11:55
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Число зараженных COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, а количество летальных исходов – уже почти месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели увеличиваются, даже несмотря на массовую вакцинацию. В ВОЗ призывают помимо прививочной кампании продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией. В том числе носить маски и мыть руки.

В Испании полицейские натравили служебную собаку на мужчину без маски-1

Во многих странах действуют строгие карантинные меры. Правоохранители некоторых из них заботятся о здоровье граждан особенно «сильно». В польском Глогуве нарушителей карантина наказывают дубинками. На видео попал момент избиения молодой девушки. После нескольких ударов ее схватили за шею и повалили на асфальт.

В Испании полицейские натравили служебную собаку на мужчину без маски-4

А это кадры из Испании. Двое сотрудников прижали к стенке мужчину без маски, а затем натравили служебную собаку. После первого укуса последовал еще один, однако оказывать сопротивление мужчина уже не мог.

# Коронавирус # Фотофакт

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