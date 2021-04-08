В Венесуэле будут помечать дома больных коронавирусом

Новости Венесуэлы. Дома болеющих коронавирусом жителей Венесуэлы будут помечать специальными табличками. Спорное решение принято мэром одного из муниципалитетов в штате Яракуй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, такая мера поможет защитить народ. Он считает, что, видя предупреждающий знак, жители будут начеку. Тем, кто уберет табличку или нарушит карантинные ограничения, намерены выписывать штрафы, а также лишать льгот. Речь идет о выдаче продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.