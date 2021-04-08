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В Венесуэле будут помечать дома больных коронавирусом

08 апреля 2021 14:08
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Новости Венесуэлы. Дома болеющих коронавирусом жителей Венесуэлы будут помечать специальными табличками. Спорное решение принято мэром одного из муниципалитетов в штате Яракуй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле будут помечать дома больных коронавирусом-1

По его словам, такая мера поможет защитить народ. Он считает, что, видя предупреждающий знак, жители будут начеку. Тем, кто уберет табличку или нарушит карантинные ограничения, намерены выписывать штрафы, а также лишать льгот. Речь идет о выдаче продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.

Столь радикальные меры уже вызвали волну общественного возмущения. Мэра обвиняют в дискриминации.

# Коронавирус # Фотофакт

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