Сельскохозяйственная катастрофа. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции

Новости Франции. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабы бедствия сейчас оцениваются. Плантации попросту были не готовы к такой природной аномалии. Правительство страны уже назвало сложившуюся ситуацию сельскохозяйственной катастрофой и обещает предоставить финансовую помощь фермерам.
Тем временем для спасения своих виноградников, владельцы предпринимают все возможное: к примеру, спасают урожай от заморозков с помощью горящих банок с парафином.