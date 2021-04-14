Сельскохозяйственная катастрофа. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции

Новости Франции. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабы бедствия сейчас оцениваются. Плантации попросту были не готовы к такой природной аномалии. Правительство страны уже назвало сложившуюся ситуацию сельскохозяйственной катастрофой и обещает предоставить финансовую помощь фермерам.