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Сельскохозяйственная катастрофа. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции

14 апреля 2021 08:19
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Новости Франции. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельскохозяйственная катастрофа. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции-1

Масштабы бедствия сейчас оцениваются. Плантации попросту были не готовы к такой природной аномалии. Правительство страны уже назвало сложившуюся ситуацию сельскохозяйственной катастрофой и обещает предоставить финансовую помощь фермерам.

Сельскохозяйственная катастрофа. Ночные заморозки уничтожили урожай на престижных виноградниках во Франции-4

Тем временем для спасения своих виноградников, владельцы предпринимают все возможное: к примеру, спасают урожай от заморозков с помощью горящих банок с парафином.

# Сельское хозяйство # Фотофакт

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