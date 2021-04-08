Прямой эфир

В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых

08 апреля 2021 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прогресс в борьбе с коронавирусом позволит увеличить мировой ВВП на 9 триллионов долларов. Об этом заявила глава Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом в списке приоритетов по ликвидации экономического кризиса на первом месте стоит наращивание производства вакцин и их распространение.  

В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых-1

Однако не все препараты от COVID-19 получили необходимое доверие. Так, в Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых. В связи с этим власти Бельгии и Южной Кореи приостановили вакцинацию населения этим препаратом.  

В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых-4

Тем временем многие страны продолжают продлевать карантин. В Австрии локдаун действует до 18 апреля. До этой же даты продлила эпидемические ограничения Польша.  

# Коронавирус # Кристалина Георгиева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы
08 апреля 2021 08:37

На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы

Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?
07 апреля 2021 18:43

Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?

В Украине не хватает денег на закупку вакцины от коронавируса. Количество заболевших растёт
07 апреля 2021 18:41

В Украине не хватает денег на закупку вакцины от коронавируса. Количество заболевших растёт