Прогресс в борьбе с коронавирусом позволит увеличить мировой ВВП на 9 триллионов долларов. Об этом заявила глава Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом в списке приоритетов по ликвидации экономического кризиса на первом месте стоит наращивание производства вакцин и их распространение.

Однако не все препараты от COVID-19 получили необходимое доверие. Так, в Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых. В связи с этим власти Бельгии и Южной Кореи приостановили вакцинацию населения этим препаратом.