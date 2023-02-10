В Турции под завалами нашли тело белоруски

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они затруднены из-за довольно плотных завалов. Об этом говорят работающие в зоне бедствия белорусы. В Турцию направлен отряд МЧС «ЗУБР». На его счету уже три спасенные человеческие жизни. Но не всегда улыбается удача. Сегодня, 10 февраля, под завалами было найдено тело нашей соотечественницы. Ранее списки жертв пополнили ее муж и дочь. С момента землетрясения прошло более четырех суток.

Метэ Кизыл, глава спасательной группы «AKUT» (Турция):

Белорусские спасатели очень хорошо подготовлены. Это видно в их подходе к делу и самой работе. Мы знаем, что вчера они нашли четверых живых пострадавших. Мы рассчитываем, что сегодня найдем еще. По нашим оценкам, в этом районе пропало без вести более 300 человек.

В связи с трагедией помощь Анкаре предложили порядка 45 государств. Круглосуточно экстренные службы и добровольцы работают в разрушенных городах. Надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают с каждым часом. Подобная ситуация складывается и в Сирии.

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