Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они затруднены из-за довольно плотных завалов. Об этом говорят работающие в зоне бедствия белорусы. В Турцию направлен отряд МЧС «Зубр». На его счету уже три спасенные человеческие жизни. В связи с трагедией помощь Анкаре предложили порядка 45 государств. Круглосуточно экстренные службы и добровольцы работают в разрушенных городах. Надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают с каждым часом. С момента землетрясения прошло более четырех суток.

Однако надежда действительно умирает последней. Например, этого двухмесячного малыша через несколько дней после землетрясения достали практически невредимым.