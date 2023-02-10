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Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам

10 февраля 2023 12:51
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Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам-1

Они затруднены из-за довольно плотных завалов. Об этом говорят работающие в зоне бедствия белорусы. В Турцию направлен отряд МЧС «Зубр». На его счету уже три спасенные человеческие жизни. В связи с трагедией помощь Анкаре предложили порядка 45 государств. Круглосуточно экстренные службы и добровольцы работают в разрушенных городах. Надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают с каждым часом. С момента землетрясения прошло более четырех суток.

Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам-4

Однако надежда действительно умирает последней. Например, этого двухмесячного малыша через несколько дней после землетрясения достали практически невредимым.

Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам-7

А эта женщина провела под завалами порядка 90 часов. Теперь ее здоровьем занимаются врачи.

Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам-10

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там погибшими числятся около 4 тысяч человек. Безусловно, это одна из наиболее смертоносных трагедий в истории страны. Люди теряют родных и друзей, однако спасатели не прекращают борьбу за каждую жизнь. В Сирии удалось достать из-под завалов целую семью. Это событие люди вокруг встретили радостными возгласами и аплодисментами.

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# Землетрясение # Фотофакт

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