Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они затруднены из-за довольно плотных завалов. Об этом говорят работающие в зоне бедствия белорусы. В Турцию направлен отряд МЧС «Зубр». На его счету уже три спасенные человеческие жизни. В связи с трагедией помощь Анкаре предложили порядка 45 государств. Круглосуточно экстренные службы и добровольцы работают в разрушенных городах. Надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают с каждым часом. С момента землетрясения прошло более четырех суток.
Однако надежда действительно умирает последней. Например, этого двухмесячного малыша через несколько дней после землетрясения достали практически невредимым.
А эта женщина провела под завалами порядка 90 часов. Теперь ее здоровьем занимаются врачи.
Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там погибшими числятся около 4 тысяч человек. Безусловно, это одна из наиболее смертоносных трагедий в истории страны. Люди теряют родных и друзей, однако спасатели не прекращают борьбу за каждую жизнь. В Сирии удалось достать из-под завалов целую семью. Это событие люди вокруг встретили радостными возгласами и аплодисментами.
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