В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутри находились более 30 пассажиров.

Нападавший сделал несколько выстрелов и скрылся. Пули повредили дизельный фильтр, однако никто из людей не пострадал. Мотивы преступника не установлены, его разыскивает полиция. Известно, что автобус ехал в Стамбул с вокзала. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.