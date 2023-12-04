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В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки

04 декабря 2023 20:30
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В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутри находились более 30 пассажиров.

В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки-1

Нападавший сделал несколько выстрелов и скрылся. Пули повредили дизельный фильтр, однако никто из людей не пострадал. Мотивы преступника не установлены, его разыскивает полиция. Известно, что автобус ехал в Стамбул с вокзала. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

# Стрельба # Новости Турции # Фотофакт

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