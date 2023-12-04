Власти Чехии снизили объём помощи киевскому режиму

Запад устал от войны. Все больше стран сокращают поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Болгарии наложил вето на поставку ВСУ бронетехники. Она пригодится на родине, отметил Румен Радев.

Например, для охраны границы и оказания помощи в случае стихийных бедствий. Не хотят да и не могут поддерживать киевский режим и в Чехии. Там снижение объемов помощи объяснили уменьшением запасов оружия в стране. Даже главный и наиболее щедрый союзник – Вашингтон – заявляет о проблемах с финансированием и поставками. Белый дом предупредил, что средства для оказания помощи ВСУ закончатся к концу года.