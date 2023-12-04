Власти Чехии снизили объём помощи киевскому режиму

Запад устал от войны. Все больше стран сокращают поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Болгарии наложил вето на поставку ВСУ бронетехники. Она пригодится на родине, отметил Румен Радев.
Запад устал от войны. Все больше стран сокращают поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Болгарии наложил вето на поставку ВСУ бронетехники. Она пригодится на родине, отметил Румен Радев.
Например, для охраны границы и оказания помощи в случае стихийных бедствий. Не хотят да и не могут поддерживать киевский режим и в Чехии. Там снижение объемов помощи объяснили уменьшением запасов оружия в стране. Даже главный и наиболее щедрый союзник – Вашингтон – заявляет о проблемах с финансированием и поставками. Белый дом предупредил, что средства для оказания помощи ВСУ закончатся к концу года.