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Власти Чехии снизили объём помощи киевскому режиму

04 декабря 2023 19:48
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Запад устал от войны. Все больше стран сокращают поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Болгарии наложил вето на поставку ВСУ бронетехники. Она пригодится на родине, отметил Румен Радев.

Власти Чехии снизили объём помощи киевскому режиму-1

Например, для охраны границы и оказания помощи в случае стихийных бедствий. Не хотят да и не могут поддерживать киевский режим и в Чехии. Там снижение объемов помощи объяснили уменьшением запасов оружия в стране. Даже главный и наиболее щедрый союзник – Вашингтон – заявляет о проблемах с финансированием и поставками. Белый дом предупредил, что средства для оказания помощи ВСУ закончатся к концу года.

# Международная политика # Фотофакт

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