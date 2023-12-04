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В Варшаве анонсировали шествие против блокады КПП

04 декабря 2023 19:48
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Новости Польши. Кризис на польско-украинской границе стал поводом для протестов в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там уже анонсировали шествие, участники которого выступают против блокады КПП своими согражданами.

В Варшаве анонсировали шествие против блокады КПП-1

Акция пройдет возле здания польского Сейма 6 декабря. Поляки отмечают бездействие властей и решают таким образом привлечь внимание к проблеме. Ранее стало известно, что протестующие дальнобойщики открыли один пункт пропуска для пустых фур. Остальные по-прежнему остаются заблокированными.

Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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