В Варшаве анонсировали шествие против блокады КПП

Новости Польши. Кризис на польско-украинской границе стал поводом для протестов в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там уже анонсировали шествие, участники которого выступают против блокады КПП своими согражданами.
Новости Польши. Кризис на польско-украинской границе стал поводом для протестов в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там уже анонсировали шествие, участники которого выступают против блокады КПП своими согражданами.
Акция пройдет возле здания польского Сейма 6 декабря. Поляки отмечают бездействие властей и решают таким образом привлечь внимание к проблеме. Ранее стало известно, что протестующие дальнобойщики открыли один пункт пропуска для пустых фур. Остальные по-прежнему остаются заблокированными.
Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.