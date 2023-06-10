В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле

Новости Турции. В Турции изъяли миллиард фальшивых американских долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая крупная партия поддельных купюр, которую когда-либо конфисковывали в стране.
Новости Турции. В Турции изъяли миллиард фальшивых американских долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая крупная партия поддельных купюр, которую когда-либо конфисковывали в стране.
Тайник с банкнотами обнаружили на складе в Стамбуле. Правоохранители считают, что они предназначались для ввоза в африканские страны. В результате проведенного полицией рейда задержаны шесть человек. Это граждане Швеции, Британии и Ганы. В их квартирах уже прошел обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли уже настоящие деньги и драгоценности.