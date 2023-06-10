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В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле

10 июня 2023 09:22
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Новости Турции. В Турции изъяли миллиард фальшивых американских долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая крупная партия поддельных купюр, которую когда-либо конфисковывали в стране.

В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле-1

Тайник с банкнотами обнаружили на складе в Стамбуле. Правоохранители считают, что они предназначались для ввоза в африканские страны. В результате проведенного полицией рейда задержаны шесть человек. Это граждане Швеции, Британии и Ганы. В их квартирах уже прошел обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли уже настоящие деньги и драгоценности.

# Валюта # Новости Турции # Фотофакт

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