Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?

Политик рассказал о своем решении после того, как ему представили результаты расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в пандемию. Хотя Джонсон и раскритиковал комитет по привилегиям, который ведет расследование против него, рисковать, видимо, не стал. И опасаясь санкций, решил уйти из большой политики. К слову, по правилам Королевства Джонсон никогда больше не сможет претендовать на пост премьера.