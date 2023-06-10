Прямой эфир

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?

10 июня 2023 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Новый скандал на политической арене Британии. Бывший премьер Королевства Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?-1

Политик рассказал о своем решении после того, как ему представили результаты расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в пандемию. Хотя Джонсон и раскритиковал комитет по привилегиям, который ведет расследование против него, рисковать, видимо, не стал. И опасаясь санкций, решил уйти из большой политики. К слову, по правилам Королевства Джонсон никогда больше не сможет претендовать на пост премьера.

# Международная политика # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине повреждён военный аэродром ВСУ в Полтавской области
10 июня 2023 09:08

В Украине повреждён военный аэродром ВСУ в Полтавской области

В Турции произошёл взрыв на ракетном заводе, пять человек погибли
10 июня 2023 08:45

В Турции произошёл взрыв на ракетном заводе, пять человек погибли

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения людей в Херсонской области, погибла женщина
10 июня 2023 08:37

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения людей в Херсонской области, погибла женщина