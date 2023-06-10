В Украине повреждён военный аэродром ВСУ в Полтавской области

Военный аэродром в городе Миргород и техника на его территории пострадали в результате возгорания, которое удалось локализировать. Об этом сообщил глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ночью в ряде украинских регионов, в том числе и в Полтавской области, была поднята тревога. По информации Лунина, возгорание было частично ликвидировано, в настоящее время предпринимаются меры для устранения возможных последствий артиллерийского обстрела и перевозки снаряжения в надежные места.