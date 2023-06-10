В Турции произошёл взрыв на ракетном заводе, пять человек погибли

Пять рабочих погибли в результате взрыва на фабрике, производящей ракеты и боеприпасы, рядом с городом Анкара в субботу, 10 июня. Об этом сообщает Министерство обороны Турции, пишет ТАСС.

Ведомство сообщило о начале расследования. По данным спасательных служб, несколько человек оказались под завалами после взрыва, спасательные работы все еще проводятся.

На месте происшествия также работают медики и спасатели. Фабрика находится в удаленном районе, и территория была оцеплена. Ожидается, что родственники сотрудников, возможно пострадавших или погибших, прибудут на место происшествия. В данный момент пожарные имеют контроль над возгоранием и продолжают тушить огонь. Причины взрыва пока неизвестны.