Минобороны РФ: российские военные заняли ж/д станцию в Харьковской области

Станция Молчаново в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

Сообщается также, что на Купянском направлении продолжаются наступательные действия со стороны российских военных. За сутки там продвинулись на более чем километр в глубину и до двух километров по фронту. ВС России ударили по подразделениям ВС Украины в районах трех населенных пунктов Харьковской области, в том числе и по Новоселовскому в ЛНР.

Российское Минобороны информирует о потерях с украинской стороны. За сутки ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, 2 боевые машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки. Удар также был нанесен по складу боеприпасов.

