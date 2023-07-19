Байден чуть не уснул во время встречи с президентом Израиля

Она проходила в Белом доме. Коллеги обсуждали палестинский вопрос, но завершить мысль глава Штатов так и не смог. Видео встречи уже разлетелось по Сети. Пользователи не упустили возможности подшутить над американским лидером. Байдена прозвали президентом в режиме энергосбережения и сонным Джо. И если пользователи интернета к таким сюрпризам привыкли, то президент Израиля явно был в недоумении. Он смотрел то на Байдена, то на журналистов и не мог понять, в чем дело.