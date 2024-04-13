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В Турции фуникулёр с людьми сорвался с 600-метровой высоты

13 апреля 2024 07:32
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ЧП в турецкой Анталье. Одна из кабин фуникулера, который перевозил людей с местного пляжа на гору, сорвалась и рухнула вниз с 600-метровой высоты. В результате инцидента один человек погиб, несколько пострадали. Порядка 180 пассажиров застряли на канатной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции фуникулёр с людьми сорвался с 600-метровой высоты-1

Причины происшествия, как и общее число пострадавших, пока не известны. По предварительной информации, одна из опор канатной дороги могла обрушиться из-за нагрузки. На место ЧП оперативно прибыли многочисленные отряды пожарных и медики. Спасатели провели эвакуацию. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, высадили. Остальных спускали с помощью вертолетов. Канатная дорога временно закрыта. На месте продолжают работу экстренные службы.

# ЧП # Новости Турции

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