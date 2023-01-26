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В Турции автобус с пассажирами упал в озеро

26 января 2023 13:33
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Новости Турции. В Турции автобус с пассажирами упал в озеро. Жертв удалось избежать, так как люди успели самостоятельно покинуть салон до того, как он полностью заполнился водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции автобус с пассажирами упал в озеро-1

Троим пассажирам все же потребовалась медицинская помощь. Их доставили в больницу. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Следователи считают, что к ЧП могла привести неисправность автобуса.

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# Авария # Новости Турции # Фотофакт

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