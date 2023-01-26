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США нарастили продажи оружия почти на 50% за 2022-й

26 января 2023 13:26
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Новости США. США за 2022 год нарастили продажи оружия почти на 50 %. Такие данные приводит Госдепартамент страны. При этом Вашингтон заработал на экспорте военной продукции 52 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нарастили продажи оружия почти на 50% за 2022-й-1

Основными покупателями стали Польша, Финляндия, Литва, Великобритания и Нидерланды. В 2023 году только Варшава приобретет 116 американских танков Abrams на сумму почти 4 миллиарда долларов. Первая партия боевых машин прибудет в страну уже весной.

США нарастили продажи оружия почти на 50% за 2022-й-4

Как отметили в Госдепе, экспорт оружия значительно вырос из-за событий в Украине. Конфликт приносит Соединенным Штатам немалую финансовую выгоду. Сейчас военно-промышленный комплекс США работает на полную мощь, получая сверхприбыли.

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# Международная политика # Фотофакт

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