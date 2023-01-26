«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики

В католических странах есть праздник, который полностью во власти домашних питомцев. Собаки, кошки, кролики, морские свинки и даже попугай собрались вместе со своими владельцами возле церкви в Мехико.

Повод – День святого Антония. Его считают покровителем животных, поэтому многие хотят, чтобы они получили благословение. Люди верят, что это защитит животных от болезней на весь год.

Животные – часть нашей семьи. Если наш пес нездоров, то у нас тоже все плохо. А если у него все хорошо, то и у нас тоже хорошо. По легенде, Святой Антоний родился в Египте в семье богатых землевладельцев. В юности он потерял родителей, но не захотел жить в роскоши. Антоний раздал наследство бедным и стал монахом, а потом и отшельником.

Это уже традиция. Мы приехали сюда впервые, но каждый год здесь, в районе Сочимилько, благословляют животных. Этот старинный католический обычай прижился в Мексике в XVI веке во время испанского колониального правления.

Ну а в самой Испании, понятное дело, тоже проходит подобное торжество. Эти кадры из Мадрида. Суть празднования та же. День Святого Антония особенно популярен в аграрных регионах Испании, и он совпадает с первым днем Солнечного календаря. Обычно это 16-17 января.

Карлос Кабестани, житель Мадрида:

Мою борзую зовут Рита. Мы живем по-соседству, и каждый год, если у меня есть собака, я беру ее в Сент-Энтони. Я думаю, что эта церемония защитит нас от всего плохого.