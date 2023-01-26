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«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики

26 января 2023 12:16
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В католических странах есть праздник, который полностью во власти домашних питомцев. Собаки, кошки, кролики, морские свинки и даже попугай собрались вместе со своими владельцами возле церкви в Мехико.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-1

Повод – День святого Антония. Его считают покровителем животных, поэтому многие хотят, чтобы они получили благословение. Люди верят, что это защитит животных от болезней на весь год.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-4

Животные – часть нашей семьи. Если наш пес нездоров, то у нас тоже все плохо. А если у него все хорошо, то и у нас тоже хорошо.

По легенде, Святой Антоний родился в Египте в семье богатых землевладельцев. В юности он потерял родителей, но не захотел жить в роскоши. Антоний раздал наследство бедным и стал монахом, а потом и отшельником.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-7

Это уже традиция. Мы приехали сюда впервые, но каждый год здесь, в районе Сочимилько, благословляют животных.

Этот старинный католический обычай прижился в Мексике в XVI веке во время испанского колониального правления.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-10

Ну а в самой Испании, понятное дело, тоже проходит подобное торжество. Эти кадры из Мадрида. Суть празднования та же. День Святого Антония особенно популярен в аграрных регионах Испании, и он совпадает с первым днем Солнечного календаря. Обычно это 16-17 января.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-13

Карлос Кабестани, житель Мадрида:
Мою борзую зовут Рита. Мы живем по-соседству, и каждый год, если у меня есть собака, я беру ее в Сент-Энтони. Я думаю, что эта церемония защитит нас от всего плохого.

«Благословляют животных». Посмотрите, какой праздник для питомцев устраивают католики-16

В некоторых испанских городах по центральным улицам перекрывается движение и проходят целые парады и дефиле животных с их хозяевами. Фейерверки, гулянья и ярмарки, главными действующими лицами которых становятся, конечно же, животные.

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