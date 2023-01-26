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«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента

26 января 2023 13:17
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Новости Беларуси. Очередной инструмент для оказания давления на нашу страну. Так белорусские парламентарии прокомментировали резолюцию Европарламента «О создании трибунала по делу об агрессии против Украины» в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сам Европарламент превратился в бюрократический какой-то кабинет, где строчат только никому не нужные резолюции. И еще, трибунал нужен. Нужен за то, что сделали с Ираком, Ливией, за то, что сотворили с Югославией, за то, что сейчас. Вместо того чтобы посадить за стол переговоров стороны и сделать быстрее мир в Украине, о чем говорят Беларусь и наш Президент, туда поставляют оружие, танки и развязывают дальше войну. Вот такой трибунал нужен.

Рачков: не может быть и речи о том, что Беларусь причастна к ситуации в Украине. Подробнее здесь.

«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента-4

Отметим, Беларусь, находясь в центре Европы, продолжает проводить миролюбивую внешнюю политику и остается открытой для диалога.

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# Международная политика # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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