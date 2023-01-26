«Такой трибунал нужен». Гайдукевич прокомментировал резолюцию Европарламента

Новости Беларуси. Очередной инструмент для оказания давления на нашу страну. Так белорусские парламентарии прокомментировали резолюцию Европарламента «О создании трибунала по делу об агрессии против Украины» в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сам Европарламент превратился в бюрократический какой-то кабинет, где строчат только никому не нужные резолюции. И еще, трибунал нужен. Нужен за то, что сделали с Ираком, Ливией, за то, что сотворили с Югославией, за то, что сейчас. Вместо того чтобы посадить за стол переговоров стороны и сделать быстрее мир в Украине, о чем говорят Беларусь и наш Президент, туда поставляют оружие, танки и развязывают дальше войну. Вот такой трибунал нужен.