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В Тель-Авиве тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

24 июля 2023 09:38
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Новости Израиля. Израиль охватила новая волна протестов. Тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще десятки тысяч выстроились вдоль улиц Иерусалима, размахивая флагами и стуча в барабаны.

В Тель-Авиве тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента-1

Не обошлось без столкновений с полицией. В результате правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в отношении протестующих. Задержаны семь человек.

В Тель-Авиве тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента-4

Напомним, массовые акции протеста против действий правительства не прекращаются в Израиле уже более полугода.

Сегодня, 24 июля, в парламенте страны пройдет решающее голосование по судебной реформе. Ранее там уже приняли законопроект в первом чтении. Сам документ может серьезно ограничить возможности Верховного суда страны, запретив судьям блокировать решения правительства.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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