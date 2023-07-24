В Тель-Авиве тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

Новости Израиля. Израиль охватила новая волна протестов. Тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще десятки тысяч выстроились вдоль улиц Иерусалима, размахивая флагами и стуча в барабаны.
Не обошлось без столкновений с полицией. В результате правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в отношении протестующих. Задержаны семь человек.
Напомним, массовые акции протеста против действий правительства не прекращаются в Израиле уже более полугода.
Сегодня, 24 июля, в парламенте страны пройдет решающее голосование по судебной реформе. Ранее там уже приняли законопроект в первом чтении. Сам документ может серьезно ограничить возможности Верховного суда страны, запретив судьям блокировать решения правительства.