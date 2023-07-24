В Тель-Авиве тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

Новости Израиля. Израиль охватила новая волна протестов. Тысячи противников судебной реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще десятки тысяч выстроились вдоль улиц Иерусалима, размахивая флагами и стуча в барабаны.

Не обошлось без столкновений с полицией. В результате правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в отношении протестующих. Задержаны семь человек.