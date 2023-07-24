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В Китае при обрушении потолка в спортивном корпусе школы погибли 11 человек

24 июля 2023 09:37
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Новости Китая. 11 человек погибли, еще четверо пострадали. В Китае обрушился потолок в спортивном корпусе школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае при обрушении потолка в спортивном корпусе школы погибли 11 человек-1

Как информируют местные власти, в момент трагедии в здании находились 19 человек. Четверо смогли спастись самостоятельно, еще четверых достали спасители. Однако остальные оказались в ловушке из обломков и скончались от полученных травм.

В Китае при обрушении потолка в спортивном корпусе школы погибли 11 человек-4

Предварительная причина ЧП – крыша в здании спортивного корпуса была повреждена из-за нарушения правил ремонтных работ. Далее дожди привели к ее обрушению. Полиция уже задержала ответственных лиц компании, выполнявшей ремонтные работы.

# Обрушение дома # Новости Китая # Фотофакт

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