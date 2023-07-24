В Китае при обрушении потолка в спортивном корпусе школы погибли 11 человек

Новости Китая. 11 человек погибли, еще четверо пострадали. В Китае обрушился потолок в спортивном корпусе школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как информируют местные власти, в момент трагедии в здании находились 19 человек. Четверо смогли спастись самостоятельно, еще четверых достали спасители. Однако остальные оказались в ловушке из обломков и скончались от полученных травм.