В Китае при обрушении потолка в спортивном корпусе школы погибли 11 человек

Новости Китая. 11 человек погибли, еще четверо пострадали. В Китае обрушился потолок в спортивном корпусе школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. 11 человек погибли, еще четверо пострадали. В Китае обрушился потолок в спортивном корпусе школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как информируют местные власти, в момент трагедии в здании находились 19 человек. Четверо смогли спастись самостоятельно, еще четверых достали спасители. Однако остальные оказались в ловушке из обломков и скончались от полученных травм.
Предварительная причина ЧП – крыша в здании спортивного корпуса была повреждена из-за нарушения правил ремонтных работ. Далее дожди привели к ее обрушению. Полиция уже задержала ответственных лиц компании, выполнявшей ремонтные работы.