Новости Канады. В канадской провинции Новая Шотландия сильные ливни вызвали наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе затоплены дороги, мосты и даже здания. А власти выпустили приказ об эвакуации из-за риска прорыва плотины.

Также спасатели ведут поиски четырех человек, включая двух детей. Они пропали без вести во время наводнения. При этом прогнозы относительно осадков неутешительны – они продолжатся и даже усилятся. На этом фоне в регионе уже созданы эвакуационные центры.