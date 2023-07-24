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В канадской провинции Новая Шотландия сильные ливни вызвали наводнение

24 июля 2023 09:36
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Новости Канады. В канадской провинции Новая Шотландия сильные ливни вызвали наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе затоплены дороги, мосты и даже здания. А власти выпустили приказ об эвакуации из-за риска прорыва плотины.

В канадской провинции Новая Шотландия сильные ливни вызвали наводнение-1

Также спасатели ведут поиски четырех человек, включая двух детей. Они пропали без вести во время наводнения. При этом прогнозы относительно осадков неутешительны – они продолжатся и даже усилятся. На этом фоне в регионе уже созданы эвакуационные центры.

# Наводнение # Новости Канады # Фотофакт

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