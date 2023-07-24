Прямой эфир

Резников заявил, что Украина может стать членом НАТО в 2024 году

24 июля 2023 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что прием страны в НАТО может быть осуществлен на очередном саммите Альянса в 2024 году, который совпадает с 75-летием создания этой организации, передает РИА Новости.

Однако он отметил, что присоединение станет возможным лишь после завершения конфликта и единодушного согласия стран-членов НАТО.

Ранее на прошедшем в Литве саммите был утвержден комплекс мер поддержки Украины, включая помощь в приведении украинских Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО, создании совета Украина-НАТО и признание права Украины на членство без предварительного осуществления плана действий. Однако сроки вступления в Североатлантический альянс не установлены. В Кремле заявляют, что Москва внимательно следит за развитием обстановки, подчеркивая, что именно ориентация Киева на НАТО послужила причиной начала спецоперации в Украине.

# Международная политика # Алексей Резников

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентские выборы в Испании: что изменится в стране после победы оппозиционной партии?
24 июля 2023 09:15

Парламентские выборы в Испании: что изменится в стране после победы оппозиционной партии?

WSJ: Кремль перехитрил Запад и продаёт нефть по ценам выше установленных
24 июля 2023 09:05

WSJ: Кремль перехитрил Запад и продаёт нефть по ценам выше установленных

Следы взрывчатки обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна
24 июля 2023 08:27

Следы взрывчатки обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна