Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что прием страны в НАТО может быть осуществлен на очередном саммите Альянса в 2024 году, который совпадает с 75-летием создания этой организации, передает РИА Новости.

Однако он отметил, что присоединение станет возможным лишь после завершения конфликта и единодушного согласия стран-членов НАТО.

Ранее на прошедшем в Литве саммите был утвержден комплекс мер поддержки Украины, включая помощь в приведении украинских Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО, создании совета Украина-НАТО и признание права Украины на членство без предварительного осуществления плана действий. Однако сроки вступления в Североатлантический альянс не установлены. В Кремле заявляют, что Москва внимательно следит за развитием обстановки, подчеркивая, что именно ориентация Киева на НАТО послужила причиной начала спецоперации в Украине.