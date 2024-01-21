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В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протесты, требуя отставки премьер-министра и досрочных выборов

21 января 2024 07:43
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Протестами охвачен в эти дни Израиль. Там по всей стране проходят антиправительственные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей собрались в Тель-Авиве, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и досрочных выборов.

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протесты, требуя отставки премьер-министра и досрочных выборов-1

Возмущение людей вызвала бездарная политика, проводимая главой кабмина, которая усиливает социальный кризис в стране. Антиправительственные выступления несколько затихли после начала конфликта 7 октября. Но в последнее время вспыхнули с новой силой. Недовольство израильтян усиливается тем, что правительство Нетаньху не может положить конец операции в Газе, которая длится уже четвертый месяц, и оказалось абсолютно неспособно что-либо сделать, чтобы как можно скорее вернуть заложников, захваченных боевиками ХАМАС. Опросы общественного мнения показывают низкую поддержку Нетаньяху, а призывы к смене руководства становятся все сильнее.

# Акции протеста # Новости Израиля

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