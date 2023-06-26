В Тель-Авиве десятки тысяч жителей снова вышли на протесты, требуя отмены судебной реформы

Новости Израиля. 25-я неделя протестов в Израиле. Десятки тысяч жителей снова вышли на центральные улицы Тель-Авива, требуя отмены судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, инициатор – премьер Израиля – стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, в том числе чтобы избежать разбирательства против себя. Протестующие призывают сохранить демократию и не передавать всю судебную власть правительству.