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В Тель-Авиве десятки тысяч жителей снова вышли на протесты, требуя отмены судебной реформы

26 июня 2023 07:46
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Новости Израиля. 25-я неделя протестов в Израиле. Десятки тысяч жителей снова вышли на центральные улицы Тель-Авива, требуя отмены судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве десятки тысяч жителей снова вышли на протесты, требуя отмены судебной реформы-1

По их мнению, инициатор – премьер Израиля – стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, в том числе чтобы избежать разбирательства против себя. Протестующие призывают сохранить демократию и не передавать всю судебную власть правительству.

В Тель-Авиве десятки тысяч жителей снова вышли на протесты, требуя отмены судебной реформы-4

Местные эксперты предупреждают о национальном кризисе, если в ближайшее время проблема не будет решена.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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