В Тель-Авиве десятки тысяч жителей снова вышли на протесты, требуя отмены судебной реформы

Новости Израиля. 25-я неделя протестов в Израиле. Десятки тысяч жителей снова вышли на центральные улицы Тель-Авива, требуя отмены судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. 25-я неделя протестов в Израиле. Десятки тысяч жителей снова вышли на центральные улицы Тель-Авива, требуя отмены судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По их мнению, инициатор – премьер Израиля – стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, в том числе чтобы избежать разбирательства против себя. Протестующие призывают сохранить демократию и не передавать всю судебную власть правительству.
Местные эксперты предупреждают о национальном кризисе, если в ближайшее время проблема не будет решена.