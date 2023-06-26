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Литва рассчитывает на постоянное присутствие военных США – об этом заявила глава МИД страны

26 июня 2023 07:25
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Литва рассчитывает на постоянное присутствие американских военных. Об этом заявила министр иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва рассчитывает на постоянное присутствие военных США – об этом заявила глава МИД страны-1

Как отметила политик, Вильнюс особенно ценит вклад США в обеспечение его безопасности. В связи с этим глава МИД выразила надежду, что военные Штатов будут находиться в республике постоянно. Это послужит – цитата – укреплению сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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